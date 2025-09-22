Nota vista: 1

Este fin de semana 26 bomberos voluntarios de diferentes localidades de la provincia participaron del Curso de Incendio Estructural Nivel 1 dictado por la Academia Nacional de Bomberos y organizado, conjuntamente, por la Federación de Bomberos Voluntarios de Catamarca. Participaron bomberos voluntarios de las asociaciones de TInogasta, Santa María, Valle Viejo, Recreo, Pomán, Chumbicha, Belén, Fray Mamerto Esquiú, Andalgalá, Capital y bomberos de la Policía de la Provincia y de la Policía Federal.
Las jornadas se llevaron a cabo durante sábado y domingo en el Centro de Integración Comunitario (ex Malbrán) en las que los instructores Osvaldo Trógolo (Santiago del Estero) y Franco Israel (Jujuy), dictaron formación teórica y práctica sobre las técnicas básicas para el manejo de un incendio en una estructura, preparación y uso del equipo de protección personal (EPP) y respiratorio (ERA), ventilación, búsqueda y rescate, y el uso de agua para la extinción, entre otros temas.

