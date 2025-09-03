Nota vista: 1

El pasado fin de semana, los niños del Movimiento Familiar Cristiano vivieron una experiencia única dentro de los festejos por el Día del Niño, iniciando la jornada con el proyecto “Caminamos con Jesús”, que unió la alegría del movimiento, el juego y la oración en un solo camino de fe.

La caminata, que se desarrolló en serranías desde El Jumeal al Camping Municipal, fue mucho más que un paseo, cada paso estuvo cargado de símbolos y momentos que invitaron a los más pequeños a encontrarse con Jesús de manera sencilla y profunda. A través de tres estaciones, los chicos aprendieron a orar con confianza, entregar sus preocupaciones al pie de la cruz y celebrar la vida en familia a la luz del Evangelio.

Con entusiasmo, respeto y espontaneidad, los pequeños mostraron cuánto conocen y aman a Jesús. Su fe sencilla fue un testimonio que iluminó a padres y jóvenes, quienes acompañaron con alegría cada dinámica. El encuentro terminó con un fuerte sentido de unidad familiar y comunitaria, recordando que crecer en la fe es una tarea compartida.

Agradecimiento

El Movimiento Familiar Cristiano, a través del Servicio de Talleres y Charla, responsable de la organización, agradece a todas las familias que se sumaron a esta iniciativa, y reafirma su compromiso de seguir proponiendo espacios donde la oración, el juego y el encuentro fraterno ayuden a los niños y a sus familias a caminar juntos, siempre de la mano de Jesús.