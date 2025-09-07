Nota vista: 0

La dirigente de la Coalición Cívica denunció a Alejandro Maraniello por mal desempeño y eventual comisión de delito en el ejercicio de sus funciones.

La dirigente de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, elevó un pedido de juicio político contra el juez Alejandro Patricio Maraniello, quien prohibió difundir los audios de la secretaria de Presidencia, Karina Milei. La denuncia en contra del magistrado, que cuenta con varias acusaciones en su contra por malos tratos y acosos sexual, lleva tambuén la firma de Hernán Reyes y Marcela Campagnoli.

La denuncia es “por mal desempeño y eventual comisión de delito en el ejercicio de sus funciones”. En este marco, los dirigentes solicitan que se disponga la apertura del procedimiento de remoción, se ordene su suspensión en el cargo que desempeña y se formule la acusación correspondiente. Por último se requiere la oportuna destitución del acusado.

Entre las causales que llevaron a pedir el juicio político, el documento de la Coalición Cívica enumera:

“HECHO 1: Actuación en la Causa Nro.13.408/2025, caratulada “Milei, Karina Elizabeth s/medidas cautelares”: La actuación del juez solicitando una medida cautelar prohibiendo la difusión de cualquier chat, foto, audio y video de la Secretaria de Presidencia, Karina Milei, a través de cualquier medio de comunicación escrito audiovisual y/o a través de redes sociales, desde todo sitio, plataforma y/o canal web. Considerando que “dicha decisión implica lisa y llanamente un acto de censura previa contra la prensa y en consecuencia, el avasallamiento del derecho constitucional y convencional a la libertad de expresión y acceso a la información pública.

HECHO 2: Posible connivencia con el Poder Ejecutivo en la figura del Secretario de Justicia de la Nación, Dr. Sebastián Amerio para encubrir procesos penales y disciplinarios abiertos en su contra, en trámite ante el Consejo y la justicia federal. De comprobarse, esa relación impropia implicaría una violación flagrante de la independencia judicial y de la división de poderes.

HECHO 3: Participación del Dr. Alejandro Patricio Maraniello como socio fundador y presidente de la Asociación Argentina de Justicia Constitucional (AAJC). Dicha institución resultaría formar parte de una supuesta red de tráfico de influencias dentro del Poder Judicial de la Nación. A tal punto, que cuenta con importantes “auspiciantes” incompatibles con el ejercicio de la magistratura y en particular, con el fuero al que pertenece Marianello, tal es el caso de los Laboratorios “HLB Pharma” y “Ramallo”.

HECHO 4: Denuncias por la supuesta comisión de hechos de abuso moral, sexual y violencia de género. El Juez Maraniello registra en el Consejo de la Magistratura cinco denuncias en su contra por abuso moral, sexual y violencia de género. Dichos procesos fueron iniciados por personal del juzgado a su cargo, directamente ante el Consejo y, en algunos casos, ante la Unidad de Bienestar Laboral dependiente de la Cámara Civil y Comercial Federal. A causa de estas denuncias, Maraniello fue incluido en el Registro Público de Denuncias Presentadas contra Magistrados y Magistradas por situaciones vinculadas a violencia de género.

HECHO 5: Irregularidades en los procesos de otorgamiento de cartas de ciudadanía argentina”.