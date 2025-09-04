Nota vista: 0

A 21 años del sismo de 2004

En un clima de mucha alegría y gratitud, durante la lluviosa mañana de este jueves 4 de septiembre, día en que celebramos al Beato Mamerto Esquiú en el 4° aniversario de su Beatificación, Catamarca comenzó a vivir la Fiesta de la Protección Fiesta de la Protección de Nuestra Madre del Valle, a 21 años del sismo de 2004. Las celebraciones se enmarcan en el Año Jubilar y están animadas por el lema “Peregrinos de esperanza”.

Los actos litúrgicos centrales se iniciaron con la Bajada de la Sagrada Imagen desde el Camarín en brazos del obispo diocesano, Mons. Luis Urbanč, acompañado por el rector del Santuario Catedral, padre Juan Ramón Cabrera; el vicario general, padre Julio Murúa; los párrocos de San Antonio de Padua y Sagrado Corazón de Jesús, presbíteros Ángel Nieva y Salvador Acevedo, respectivamente; y el capellán del Santuario Catedral, padre Ramón Carabajal, hasta el Presbiterio, donde fue recibida por los fieles devotos entre cantos, vivas y aplausos.

Luego, el Obispo guió el rezo del Santo Rosario ante la Sagrada Imagen, que previamente colocó en la urna celeste, que habitualmente se usa para la Solemne Procesión.

En estos momentos se celebra la Santa Misa, presidida por el padre Gustavo Molas.

Traslado a Piedra Blanca

Por la tarde, a las 17.30 se realizará el traslado de la imagen de la Virgen del Valle desde la Catedral Basílica por RP N° 41 hasta San José de Piedra Blanca, donde se llevarán a cabo los actos centrales por el 4º Aniversario de la Beatificación de Fr. Mamerto Esquiú.

A las 19.00, será la procesión alrededor de la plaza de San José, con las imágenes del Señor de los Milagros, la Virgen del Valle y el Beato Mamerto Esquiú

Luego se celebrará Santa Misa presidida por el obispo diocesano, Mons. Luis Urbanč.

A su culminación, la sagrada imagen de la Virgen del Valle retornará por ruta provincial N° 1 a la Catedral Basílica.

En la Catedral

En la Catedral Basílica se celebrarán las Misas de 18.00 y 20.00.

Para el viernes 5

2º Día – LA PROTECCIÓN

7.00 Santa Misa.

9.00 Santa Misa.

11.00 Santa Misa.

18.00 Santa Misa.

20.00 Santa Misa.