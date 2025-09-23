Nota vista: 1

En la tarde del 22 de septiembre, en el Parque Adán Quiroga, el Sistema Educativo Municipal llevó adelante la tradicional celebración “Aroma a Primavera”, en alusión al Día del Estudiante y la llegada de la nueva estación. el evento reunió a estudiantes del nivel inicial, primario y de los Centros de Estimulación de la Infancia y la Familia (CEIyF), con la participación de más de 2.000 alumnos, y una destacada puesta en escena de actividades artísticas y recreativas.

asistieron niños y niñas de las salas de 2 y 3 años de los CEIyF de Altos de Choya, Apolo, Banda de Varela, La Tablada, La Viñita, Parque Norte y Villa Cubas. También participaron las escuelas municipales, nivel inicial: Escuela Municipal Nº 1 “El Principito”, Escuela Municipal Nº 2 “Juan Oscar Ponferrada” y Escuela Municipal Nº 3 “Gustavo Gabriel Levene”. en cuanto al nivel primario: las tres escuelas municipales mencionadas, con estudiantes de 1º a 6º grado.

El festejo incluyó la presentación de coloridas carrozas:

* Centros de Estimulación de la Infancia y la Familia: “Lilo y Stitch” (turno mañana) y “El Circo de Madagascar” (turno tarde).

* Escuela Municipal Nº 1 (nivel inicial): “Un bosque pitufantástico” y “Los Pitufos pequeños héroes de la diversión”.

* Escuela Municipal Nº 2 (nivel inicial): “El Bosque Dulce”.

* Escuela Municipal Nº 3 (nivel inicial): “Cuando las emociones suenan”.

* Nivel primario: “El Universo Soñado de El Principito” (Escuela Nº 1), “Maravilla 2” (Escuela Nº 2) y “Héroes y Villanos” (Escuela Nº 3).

Durante la jornada se presentaron:

* Obra “María Elena Walsh” a cargo de la Comedia Municipal, dirigida por Ignes Vida.

* Número de baile de los Centros de Estimulación de la Infancia y la Familia bajo la consigna “La risa de un niño es la música más hermosa del mundo”, con participación de docentes y seños.

* Presentación musical del nivel inicial con “La Rana René”.

* Show de burbujas a cargo de Sami Mazzone y su compañera.

* Número artístico “Los Percuvasos” del 6º grado de la Escuela Municipal Nº 1 “El Principito”.

* Obra “Alicia en las maravillas de la primavera” de la Escuela Municipal Nº 2.

* Coreografía de la Escuela Municipal Nº 3 “Gustavo Gabriel Levene”.

la jornada concluyó con sorteos y actividades recreativas, en un clima de alegría y celebración, reforzando el compromiso del Sistema Educativo Municipal con el desarrollo integral, la creatividad y la convivencia de sus estudiantes.