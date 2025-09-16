Nota vista: 0

El domingo 14 de septiembre, en horas de la mañana, se celebraron las fiestas patronales en honor del Señor del Milagro y la Virgen del Milagro, en el paraje El Divisadero, departamento La Paz, jurisdicción de la parroquia San Roque, con sede en Recreo.

Luego de la bienvenida a los peregrinos y fieles en general, se celebró la Santa Misa, presidida por el párroco, Pbro. Humberto Carrizo. Participaron también las Hermanas de la Orden del Verbo Encarnado de Recreo.

Concluida la Eucaristía se realizó la procesión con las sagradas imágenes del Señor y la Virgen del Milagro, santos patronos del lugar, y las sagradas imágenes que se veneran en los hogares de la zona que fueron trasladadas hasta el lugar.

También hubo desfile de agrupaciones gauchas y se bendijo a todos los jinetes presentes.

Como cierre, los presentes compartieron un almuerzo comunitario en el patio de la capilla, bajo la sombra de los frondosos algarrobos y mistoles.