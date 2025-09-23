Nota vista: 0

Jurisdicción de la parroquia San Pío X

Durante la mañana del domingo 21 de septiembre, 70 niños y niñas de la comunidad Santa Maravillas de Jesús, perteneciente a la parroquia San Pío X, recibieron por primera vez a Jesús presente en la Sagrada Eucaristía.

Participaron de este acontecimiento especial junto a los pequeños, padres, familiares, amigos, catequistas y fieles en general, quienes desbordaron el templo ubicado en el barrio Altos Verdes.

La Santa Misa fue presidida por el padre Héctor Salas, párroco de esa amplia jurisdicción del sector sudoeste de la ciudad capital, quien en su homilía agradeció a los papás de los niños “porque por la fe de ustedes estamos acá, porque son quienes les enseñaron a sus hijos a creer, también los abuelos en muchos casos” y para quienes pidió un aplauso.

Destacó que “cuando como el Santísimo Cuerpo, Sangre, alma y divinidad de Jesucristo, me convierto en un Cristo vivo, porque Cristo vive en mí y transforma mi ser…. Es un gran acontecimiento de vida”. Y les dijo a los padres que “hoy va a ir Jesús a la casa de ustedes en cada uno de estos niñitos”.

La emotiva ceremonia litúrgica se vivió en un clima de alegría cristiana, y se oró especialmente por los catequistas, a quienes el sacerdote los invitó a ubicarse cerca del altar donde recibieron un fuerte aplauso por su importante misión de transmitir la fe.

Luego de la bendición final, los chicos recibieron un presente y le cantaron a la Santísima Virgen María.