El sábado 27 de septiembre, la comunidad de la capilla Nuestra Señora del Rosario de San Nicolás, ubicada en el barrio Juan Domingo Perón del sur capitalino, vivió el cierre de las fiestas patronales, en el marco del Año Jubilar.

Los actos litúrgicos se iniciaron en la plaza del barrio 20 de Marzo, donde se celebró la Santa Misa, presidida por el padre Daniel Pavón, párroco de San Nicolás de Bari, a cuya jurisdicción parroquial pertenece la mencionada comunidad.

Participaron vecinos y devotos de la Virgen del Rosario de San Nicolás.

Previamente, el sacerdote bendijo un mural con la imagen de la Virgen del Valle, que pintaron los chicos del equipo de fútbol del barrio 20 de Marzo.

Finalizada la celebración eucarística, se realizó la procesión llevando la imagen de la Santa Patrona, que finalizó en la capilla del barrio Juan Domingo Perón.