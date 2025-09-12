Nota vista: 0

La madrugada de este viernes falleció Fabián, un hombre muy querido y reconocido por todos los catamarqueños por su puesto de choripanes y tortillas en Alem y Belgrano.

viernes, 12 de septiembre de 2025

Catamarca amaneció con una triste noticia: en la madrugada de este viernes falleció Fabián, un hombre muy querido y conocido en la ciudad por su trabajo vendiendo choripanes y tortillas en la esquina de Alem y Belgrano.

Fabián se había sentido mal durante la jornada de ayer y, en la madrugada de hoy, alrededor de las 4:00, se produjo su deceso.

Muy querido y reconocido por todos, Fabián llevaba años ofreciendo sus tradicionales choripanes y tortillas en la esquina de Alem y Belgrano, donde se ganó el cariño de generaciones de catamarqueños que lo recordarán no solo por su trabajo, sino también por su calidez humana.

La partida de Fabián deja un profundo dolor entre quienes lo conocieron y compartieron momentos con él en su puesto.