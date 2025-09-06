Nota vista: 0

Se trata de cien nuevos cupos. No se requieren conocimientos previos y las clases comenzarán el próximo 16 de septiembre.

El Nodo Tecnológico abrió la inscripción a la Diplomatura Universitaria en Desarrollo Web Full Stack, una nueva cohorte del programa de formación profesional.

Esta iniciativa, resultado de un convenio firmado en abril de 2024 entre el Nodo Tecnológico y la Facultad de Tecnología y Ciencias Aplicadas de la Universidad Nacional de Catamarca (UNCA), ya formó a más de 300 estudiantes y culminó con éxito las primeras dos cohortes.

El programa está diseñado para formar profesionales capaces de crear, desarrollar y mantener aplicaciones web con las tecnologías más demandadas del mercado. El objetivo es impulsar el desarrollo de la industria tecnológica local, ofreciendo una formación de calidad y generando nuevas oportunidades laborales.

Las clases iniciarán el martes 16 de septiembre y se dictarán de forma regular los martes y jueves de 15:00 a 17:00 hs.

Modalidad y requisitos

La diplomatura se imparte de forma 100% a distancia, combinando clases virtuales sincrónicas y asincrónicas. Además, los estudiantes participarán en encuentros presenciales de consulta y desarrollarán proyectos en equipo.

El programa completo se divide en cuatro módulos:

Diseño Web: Del 16 de septiembre al 18 de diciembre de 2025.

Programación con JavaScript: Del 2 de febrero al 8 de mayo de 2026.

Desarrollo Back End con Node.js: Del 19 de mayo al 3 de septiembre de 2026.

Desarrollo Front End con React: Del 14 de septiembre al 18 de diciembre de 2026.

Cada curso tiene una duración de 14 semanas, con un total de 40 horas, sumando un total de 160 horas para el trayecto completo. Para participar, se requiere tener al menos 17 años, contar con una computadora y conexión a internet. No se necesitan conocimientos previos de programación, pero sí una dedicación de aproximadamente 10 horas semanales.

Los interesados pueden seguir al Nodo Tecnológico y a la Facultad de Tecnología y Ciencias Aplicadas de la UNCA en sus redes sociales de Facebook e Instagram, donde se publicará el link de preinscripción y toda la información necesaria.