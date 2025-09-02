Nota vista: 2

El obispo diocesano, Mons. Luis Urbanč, visitó distintas comunidades pertenecientes de la parroquia Virgen del Valle, en el departamento La Paz, donde administró el Sacramento de la Confirmación, acompañado por el párroco, padre Esteban Chaile.

En Las Palmitas

El viernes 29 de agosto, el pastor diocesano llegó a Las Palmitas, donde fue recibido por el intendente Franco Carletta, el senador Pío Carletta, la delegada municipal y el pueblo en general.

En la histórica capilla del lugar, presidió la celebración eucarística durante la cual confirmó en la fe a niños, adolescentes y jóvenes de la comunidad.

Al finalizar la ceremonia religiosa, los presentes compartieron la merienda.

En San Antonio de La Paz

El sábado 30, en horas de la mañana, Mons. Urbanč participó del rezo de Laudes en la capilla Santa Teresa, de San Antonio de La Paz, y después compartió un desayuno con los jóvenes que luego recibieron el Sacramento de la Confirmación durante la Santa Misa. Participaron jóvenes de Las Liebres, Baviano y San Antonio de La Paz. También en esta oportunidad estuvieron presentes el jefe comunal y el senador departamental, junto a la delegada municipal Rosa Espinosa.

Luego de la celebración eucarística, los presentes compartieron un almuerzo a la canasta.

En Icaño

Finalmente, durante la tarde del domingo 31, el Obispo llegó a la localidad de Icaño, sede de la parroquia Virgen del Valle, donde presidió la Santa Misa, concelebrada, como en las anteriores ocasiones, por el párroco, padre Esteban Chaile.

Fueron 18 los jóvenes confirmados en la fe durante una emotiva ceremonia litúrgica.

El pastor diocesano bendijo a los Catequistas y al ministerio de música Maranathá, conformado por niños, jóvenes y adultos.