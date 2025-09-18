Nota vista: 0

Con sede en Chumbicha, departamento Capayán

Desde el lunes 15 de septiembre se vienen realizando la visita pastoral del obispo diocesano, Mons. Luis Urbanč, a la parroquia Nuestra Señora de Luján, con sede en Chumbicha, departamento Capayán, que se extenderá hasta el sábado 20.

El recorrido por instituciones y comunidades de la jurisdicción parroquial, acompañado por el párroco, padre Domingo Chaves, se inició en el Colegio Privado Clorinda Orellana Herrera con el recibimiento y la oración de la mañana. Luego de compartir un desayuno con alumnos de 2° año, visitó los cursos y presidió la Celebración Penitencial comunitaria con alumnos y padres de 5° año.

En horas del mediodía almorzó con los estudiantes de 6° año; por la tarde visitó Nivel Primario y luego el Nivel Inicial, concluyendo esta primera jornada con la celebración eucarística en la localidad de Las Palmas.

En el Concejo Deliberante

El martes 16, el pastor diocesano rezó Laudes con integrantes de todos los grupos eclesiales de la parroquia y la comunidad en general.

Posteriormente, llegó al Concejo Deliberante de Capayán donde fue recibido por el presidente del cuerpo colegiado, Miguel Ángel David, los concejales Verónica Ledesma, José Llompart, Josefina Quintero, Córdoba Roque y empleados.

Allí les impartió la bendición y reflexionó sobre la importancia del diálogo, el respeto mutuo y el compromiso por el bien común.

En escuelas, con enfermos y abuelos

Continuando con el cronograma, Mons. Urbanč visitó a la comunidad educativa de la escuela N° 179, y luego a los enfermos de la comunidad. También estuvo con los adultos mayores del centro de jubilados Señor de la Buena Esperanza.

Por la tarde, fue recibido en la escuela N° 266 y el merendero Papa Francisco, después participó del encuentro con los niños de la Catequesis de Confirmación y Eslabón, en el club Santo Domingo del barrio San Martín.

En el cierre de este segundo día, presidió la Santa Misa en el barrio Hipódromo y compartió una cena con los grupos de la parroquia.

Resto del cronograma

Este miércoles 17, el recorrido comprenderá las localidades de Concepción, por la mañana, y San Pablo en horas de la tarde.

Jueves 18

Visita la localidad de San Pedro, por la mañana.

Visita la localidad de Capayán, por la tarde.

Viernes 19

8.30 Visita la localidad de Balde de la Punta.

11.00 Telarito.

15.00 San Martín.

Carranza

18.30 Celebración Penitencial.

19.00 Celebración Eucarística.

Sábado 20

Huillapima

8.30 Laudes y luego actividades programadas.

Celebración Eucarística.