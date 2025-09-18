Nota vista: 0

En su recorrido por la parroquia Virgen de Luján

El miércoles 17 de septiembre, en la tercera jornada de su visita pastoral a la parroquia Nuestra Señora de Luján, con sede en Chumbicha, el obispo diocesano, Mons. Luis Urbanč, llegó a la localidad de Concepción, donde fue recibido con mucho entusiasmo. Como en los días anteriores, estuvo acompañado por el padre Domingo Chaves, párroco de mencionada parroquia cuya jurisdicción comprende parte del departamento Capayán.

Las actividades se iniciaron con el rezo de Laudes. Luego se realizó una reunión con los padres y niños de la Catequesis, concluyendo con un almuerzo comunitario.

Por la tarde, el Obispo visitó la localidad de San Pablo, donde mantuvo un fecundo diálogo con los padres y niños de la Catequesis, que se preparan para recibir los Sacramentos.

Como cierre de esta jornada, se celebró la Santa Misa.

CRONOGRAMA

Jueves 18

Visita la localidad de San Pedro, por la mañana.

Visita la localidad de Capayán, por la tarde.

Viernes 19

8.30 Visita la localidad de Balde de la Punta.

11.00 Telarito.

15.00 San Martín.

Carranza

18.30 Celebración Penitencial.

19.00 Celebración Eucarística.

Sábado 20

Huillapima

8.30 Laudes y luego actividades programadas.

Celebración Eucarística.