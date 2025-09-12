Nota vista: 0

En el Punto Joven se realizó una capacitación para coordinar acciones de acompañamiento a los estudiantes durante los festejos. Participaron áreas de El Rodeo junto a organismos provinciales.

viernes, 12 de septiembre de 2025

En el Punto Joven de la ciudad se llevó a cabo una importante capacitación destinada a coordinar acciones de acompañamiento a los estudiantes en el marco de los festejos por la Semana del Estudiante.

De la jornada participaron distintos organismos que formarán parte de la celebración. En representación de El Rodeo estuvieron presentes las áreas de Turismo, Cultura y Deportes, sumando su aporte al trabajo conjunto.

La invitación y organización estuvo a cargo del Ministerio de Salud de la Provincia de Catamarca, a través de la Secretaría de Salud Mental y Consumos Problemáticos y la Dirección Provincial de Políticas Asistenciales en Salud Mental y Adicciones.

Esta instancia de trabajo colectivo refuerza el compromiso de acompañar a los jóvenes en un espacio de contención, prevención y disfrute responsable, promoviendo una celebración sana y segura en nuestra localidad.