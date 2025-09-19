Nota vista: 1

En el marco de la “Colonia Recreativa”, los adultos mayores celebraron con alegría los cumpleaños del mes y el Día del Adulto Mayor. La jornada estuvo marcada por la diversión, la amistad y un emotivo brindis compartido.

Los participantes disfrutaron de actividades recreativas y refrigerios, en un espacio pensado para la integración y el bienestar de nuestros adultos mayores.

El intendente Raúl Barot acompañó el encuentro, destacando la importancia de brindar contención y generar espacios de encuentro que revaloricen a quienes tanto aportaron a la comunidad.

catamarca digital
catamarca digital
http://catamarcadigital.com
Anabela Soria, Periodista, nacida en Frias, Santiago del Estero el 15 de abril de 1974, comenzó sus estudios de Licenciatura en Periodismo y Comunicación, en la Universidad Nacional Córdoba en 1989 hasta su titulación en 1994, cuando comenzo a producir radio en la Localidad de Villa Carlos Paz y luego en Rio IV, posteriormente comenzó como correctora de medios gráficos y digitales a día de a fecha, actualmente radicada en Catamarca.
Facebook Twitter

Artículos relacionadosMás del autor