En el marco de la “Colonia Recreativa”, los adultos mayores celebraron con alegría los cumpleaños del mes y el Día del Adulto Mayor. La jornada estuvo marcada por la diversión, la amistad y un emotivo brindis compartido.

Los participantes disfrutaron de actividades recreativas y refrigerios, en un espacio pensado para la integración y el bienestar de nuestros adultos mayores.

El intendente Raúl Barot acompañó el encuentro, destacando la importancia de brindar contención y generar espacios de encuentro que revaloricen a quienes tanto aportaron a la comunidad.