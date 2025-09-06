Nota vista: 2

En una jornada clave para el desarrollo local, el intendente Gustavo Saadi, acompañado por las autoridades de la Caja de Crédito Municipal, ha oficializado la ampliación de los beneficios crediticios y la promoción de energías renovables. Por un lado, empleados de Catamarca Radio y Televisión Sociedad del Estado podrán ahora acceder a créditos para usos diversos con tasas preferenciales, como ya lo hacen diversos organismos estatales y privados que tienen convenio con la entidad de financiamiento del municipio.

Por otro lado, la empresa «California Solar» (anteriormente mencionada como «Locos por la Construcción») ofreció un servicio completo para que cada vecino pueda acceder a la instalación de calefones solares totalmente financiados a tasas preferenciales.

La ceremonia de la rúbrica, contó con la presencia de destacadas autoridades. Por parte de la Caja de Crédito, estuvieron presentes los miembros del directorio Juan Manuel Zelarayán y Alejandro Rodríguez, quienes resaltaron la importancia de este sistema crediticio que pretende fortalecer a empresas locales y colaborar con el medio ambiente al mismo tiempo.

En representación de la empresa «California Solar», asistió Alberto Arias, quien expresó su entusiasmo por contribuir a la transición energética de la ciudad. Asimismo, por la Televisión Pública de la Provincia, el presidente Lucas Rojas firmó el acuerdo, subrayando el rol de los medios públicos en la difusión y acceso a programas beneficiosos para la comunidad.

Más de 50 empleados beneficiados directamente

En cuanto al acuerdo con la Televisión Pública de la Provincia, el objetivo es facilitar el acceso a créditos personales para sus empleados. Estos créditos podrán ser utilizados para diversos fines, como la mejora de viviendas, la inversión en emprendimientos, la educación o la cobertura de gastos imprevistos.

La colaboración con el ente provincial busca democratizar el acceso al financiamiento, ofreciendo herramientas que permitan a los vecinos mejorar su calidad de vida y alcanzar sus metas personales y familiares.

Gracias a la adhesión formalizada con Catamarca Radio y Televisión Sociedad del Estado, Zearayan comunicó que: “52 empleados de este organismo público tendrán ahora acceso directo a los créditos personales ofrecidos por la Caja de Crédito Municipal. Estos créditos están diseñados para ser accesibles, con plazos de 8 y 12 cuotas, y un monto máximo de hasta $ 300.000”.

Calefones solares instalados ahora financiados a tasa preferencial

Cabe destacar que, el convenio con «California Solar» permitirá a los vecinos acceder a termotanques solares e instalación con materiales incluidos totalmente financiados a una tasa subsidiada de 1.5 mensual, con la posibilidad de pagarlo en hasta 24 cuotas.

Esta iniciativa se alinea con la política ambiental de la Municipalidad de la Capital, que busca fomentar la adopción de tecnologías sostenibles que no sólo reduzcan el impacto ambiental, sino que también verán reflejados ahorros significativos en las facturas de energía de las familias capitalinas. Se espera que la implementación de estos sistemas de financiamientos contribuya a disminuir la dependencia de fuentes de energía no renovables y a promover un futuro más verde para la Capital.