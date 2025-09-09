Nota vista: 0

El intendente Gustavo Saadi participó en la inauguración de “Corte Catamarca” una fábrica textil y punto de venta de uniformes, lonería, toldos y prendas personalizadas. Cabe destacar que, éste proyecto, inició como un pequeño emprendimiento con grandes aspiraciones para convertirse en un generador de oportunidades de empleo.

Cabe destacar que, el Instituto Municipal de Emprendedores (IME) ha jugado un papel crucial al financiar un crédito de 5 millones de pesos y otro no remunerativo de 1,5 millones, lo que ha permitido a la fábrica ofrecer productos a precios de costo y devolver los beneficios a sus clientes con precios súper competitivos.

Durante un breve y emotivo acto, Luis Guzmán, uno de los propietarios, compartió con entusiasmo los inicios del proyecto: «Es un emprendimiento que creamos con un hermano y un amigo, donde fabricamos ropa, ropa textil, y bueno, empezamos desde cero, compramos la tela, la traemos, la cortamos, la confeccionamos, la estampamos, la vendemos por mayor y por menor».

«Estamos trabajando con precios muy baratos, que le va a convenir a muchísima gente comprar acá. También hacemos uniforme de trabajo» agregó el ahora flamante empresario.

Por su parte, Leandro Quiroga Barros, director de Economía Social, resaltó: «…son emprendedores textiles que hace años ya vienen trabajando, comenzaron con algo muy pequeño y hoy, por suerte, tienen un taller textil en donde no solamente ellos fabrican y venden a través de su boca de expendio, sino que también generan trabajo, mano de obra, con las cooperativas van articulando, así que eso es importante ir generando esa cadena de trabajo».

Barros también detalló el apoyo municipal: «Nosotros, desde el Instituto Municipal de Emprendedores, financiamos un crédito para ellos, también un crédito no remunerativo, para que puedan comprar insumos y puedan seguir vendiendo productos textiles a precios más que competitivos».

Acompañaron al intendente, el secretario de Salud, Desarrollo Humano y Políticas Sociales, Alberto Natella, el director de Economía Social, Leandro Quiroga Barros, el director de la Caja de Crédito Municipal, Juan Zelarayan, entre otros.