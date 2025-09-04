Nota vista: 0

En las instalaciones de la Universidad Nacional de Catamarca se llevó a cabo la inauguración del 48° Congreso Argentino de Producción Animal organizado conjuntamente por la Asociación Argentina de Producción Animal (AAPA), la Facultad de Ciencias Agrarias-UNCA, el INTA y el Ministerio de Inclusión Digital y Sistemas Productivos.

El presidente de la Asociación Argentina de Producción Animal, Omar Schneiter junto a la presidenta de la Comisión organizadora del 48 Congreso de Producción Animal, Florencia González de INTA, dieron apertura a esta edición del evento destacando la gran cantidad de trabajos presentados, que superan ampliamente la edición anterior; como así también su realización en Catamarca constituyendo se en un hito para el NOA y la provincia.

Bajo el lema “Innovación y sostenibilidad, desafíos en la producción animal” esta edición se destaca por sus paisajes contrastantes, relieves heterogéneos, climas variados y una gran diversidad de flora y fauna, donde la producción animal se desarrolla buscando un equilibrio entre su potencial, la fragilidad de los ambientes y los distintos aspectos socioculturales vinculados a la conformación de cada territorio.

Cabe destacar que esta edición enfocada en la innovación y la sostenibilidad en el ámbito de la producción animal que se desarrollará hasta el 05 de septiembre será un espacio para intercambiar conocimientos, experiencias, reflexionar y debatir sobre los principales desafíos que enfrenta la producción animal a futuro.