Nota vista: 0

La Escuela Nº201 “Wolf Schcolnik” de Sumalao enfrenta una grave situación desde hace 10 días: la ausencia de comedor escolar debido a la jubilación de la única cocinera. Mientras el Ministerio de Educación dispone partidas presupuestarias, la escuela aún no cuenta con personal suficiente para atender el servicio básico.

“La cuestión es que hace 10 días que están sin comedor, las madres tienen que venir a ayudar a los chicos, hay chicos que vuelven, otros que no vuelven… se jubiló la… y está en trámite de jubilación la única cocinera que tenía, y está necesitando el personal. Partidas tienen… y la matrícula es más de 100 chicos, y hay muchos que por la distancia no vuelven, pierden horas de clase, así que no vuelven. Y bueno, y otros van a las casas, y otros chicos se quedan, y algunos comen, otros no comen. Pero ya depende del resorte exclusivo del Ministerio de Educación para que le dé una mano y manden por lo menos dos. Cocineros, unas cocineras por lo menos son ayudantes.”, dijo una de las madres.

Impacto educativo y social

Con una matrícula que supera los 100 alumnos, la falta del comedor acarrea consecuencias inmediatas:

Muchas familias, por la lejanía del hogar al colegio, optan por no regresar después del almuerzo, lo que implica pérdida de horas de clase.

Algunas madres se vieron obligadas a presentarse para colaborar en la atención de los niños durante la hora del almuerzo.

La situación genera desigualdad: mientras algunos estudiantes acceden a alimentos en sus hogares, otros permanecen en la escuela sin comer, con el riesgo de padecer hambre o carecer de energía para aprender.

La respuesta institucional pendiente

Aún cuando el organismo educativo cuenta con los fondos necesarios, el reclamo se centra en la rápida asignación de personal. La solicitud es clara: al menos dos cocineros o ayudantes que restituyan el servicio esencial que garantiza una alimentación diaria adecuada y el normal funcionamiento escolar.

Antecedentes y contexto institucional

La Escuela Nº?201 “Wolf Schcolnik” es una institución pública de nivel primario ubicada en Samuel Molina s/n, Sumalao, Valle Viejo, gestión estatal, orientada a la educación común del primer ciclo web.catamarca.edu.ar+5guia-catamarca.escuelasyjardines.com.ar+5facebook.com+5. Hasta el momento, no se ha informado públicamente sobre gestiones concretas ni plazos para resolver esta crítica ausencia de personal en el comedor.

Conclusión

La situación que atraviesa la Escuela Nº 201 refleja las dificultades que enfrentan muchas comunidades educativas en zonas rurales ante la falta de personal esencial, incluso cuando existen partidas presupuestarias disponibles. El llamado de la comunidad –y particularmente de madres que deben reemplazar funciones críticas como la cocina– exige una respuesta urgente del Ministerio de Educación: la urgente cobertura del personal necesario para garantizar el derecho de los niños a la alimentación y a una educación sin interrupciones.