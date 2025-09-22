Nota vista: 0

El intendente de Los Altos, Raúl Barot, acompañó a los estudiantes y familias en la gran fiesta por el Día del Estudiante y de la Primavera realizada en la Plaza San Martín.

“Fue una jornada inolvidable, donde nuestros jóvenes y niños disfrutaron de espectáculos, juegos, sorteos y música en un clima de alegría y unión. Desde el municipio queremos seguir generando estos espacios de encuentro, donde las familias puedan compartir y los estudiantes puedan celebrar como se merecen”, expresó Barot.

El jefe comunal destacó además la importancia de fomentar celebraciones sanas y responsables: “Nuestro compromiso es que cada evento sea una oportunidad para disfrutar sin alcohol, sin drogas, pero con mucha alegría, en familia y con amor”.

El evento, organizado por el municipio, contó con una gran concurrencia de vecinos que compartieron la llegada de la primavera y la energía de los estudiantes en una tarde de fiesta para toda la comunidad.