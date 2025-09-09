Nota vista: 0

Buscando que cada ciudadano acceda a su documentación de manera rápida y segura, el Registro Civil Catamarca continúa llegando con el Móvil de Documentación Rápida a distintos puntos de la Ciudad y la Provincia.

Durante la semana del 8 al 12 de septiembre, los catamarqueños podrán acercarse a los lugares programados para tener su documentación al día sin alejarse de su hogar y facilmente.

Además, se recuerda que en los Operativos de Documentación Rápida se pueden realizar los siguientes trámites conforme a las tarifas vigentes del RENAPER:

-Nuevo DNI (todas las edades): $7.500

-Actualización de DNI (de 5 a 8 y de 14 años): $7.500

-DNI para extranjeros: $14.000

-Pasaporte común: $70.000

El operativo tendrá las siguientes paradas:

El lunes, en el Club Deportivo Chacarita (Dermidio Galíndez 2669) de 16 a 19 horas.

El martes, en el Barrio 500 Viviendas (Las Margaritas 180) de 15 a 19 horas.

El miércoles, por la mañana en la Escuela Secundaria N°93 (Esquiú esq. 25 de Mayo) de 8 a 12 horas, y por la tarde en el Barrio Santa Marta (Salón Parroquial, Pasaje Antonio Machado 1556) de 15 a 19 horas.

Finalmente, el jueves y viernes el móvil acompañará al programa “Catamarca con Vos” en Tinogasta y Fiambalá.

Con esta agenda, el Gobierno Provincial junto al Registro Civil, renuevan su compromiso de acercar soluciones concretas a la comunidad, haciendo posible que cada vecino tenga al alcance de la mano su derecho a la identidad.