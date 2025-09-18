Nota vista: 0

Plegados a la movilización nacional, estudiantes, gremios, docentes, autoridades y vecinos se sumaron a la protesta de hoy en Catamarca rechazando los vetos impulsados por el presidente Javier Milei.

Cabe mencionar que hace minutos, la Cámara de Diputados de la Nación rechazó ambos vetos.

En Catamarca, la concentración de la marcha inició a las 17.00, en la Plaza del Maestro, como una acción simbólica por el Día del Profesor, y luego continuó con un abrazo simbólico a la Universidad Nacional de Catamarca (UNCa), mediante el recorrido entre las calles Ayacucho y Maipú norte.

La movilización concluyó en la explanada de entrada a la Universidad, en Junín y Belgrano, donde ahora se realiza el pronunciamiento de un discurso elaborado por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y, posteriormente, se realizará un cierre cultural.