Plegados a la movilización nacional, estudiantes, gremios, docentes, autoridades y vecinos se sumaron a la protesta de hoy en Catamarca rechazando los vetos impulsados por el presidente Javier Milei.

Cabe mencionar que hace minutos, la Cámara de Diputados de la Nación rechazó ambos vetos.

En Catamarca, la concentración de la marcha inició a las 17.00, en la Plaza del Maestro, como una acción simbólica por el Día del Profesor, y luego continuó con un abrazo simbólico a la Universidad Nacional de Catamarca (UNCa), mediante el recorrido entre las calles Ayacucho y Maipú norte.

La movilización concluyó en la explanada de entrada a la Universidad, en Junín y Belgrano, donde ahora se realiza el pronunciamiento de un discurso elaborado por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y, posteriormente, se realizará un cierre cultural.

Anabela Soria, Periodista, nacida en Frias, Santiago del Estero el 15 de abril de 1974, comenzó sus estudios de Licenciatura en Periodismo y Comunicación, en la Universidad Nacional Córdoba en 1989 hasta su titulación en 1994, cuando comenzo a producir radio en la Localidad de Villa Carlos Paz y luego en Rio IV, posteriormente comenzó como correctora de medios gráficos y digitales a día de a fecha, actualmente radicada en Catamarca.
