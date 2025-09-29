Nota vista: 0

Parroquia Sagrada Familia

El sábado 20 de septiembre, los niños de la Catequesis de la parroquia Sagrada Familia, con sede en el barrio Villa Cubas de la ciudad capital, visitaron Piedra Blanca, la tierra natal del Beato Mamerto Esquiú, acompañados por sus padres y catequistas.

Recorrieron la casa natal y en el templo parroquial de San José, el Prof. Ariel Escobal les ofreció una charla sobre la vida de nuestro querido Beato.

El padre Carlos Robledo, párroco de la comunidad, bendijo los sayalitos que los chicos llevaron a sus hogares, y luego les impartió la bendición final.

También recorrieron previamente el Santuario de la Gruta de la Virgen del Valle, en Choya, sector norte de Capital, donde rezaron le cantaron a la Madre Morenita.

Por su parte, otro grupo de niños que se preparan para recibir el Sacramento de la Confirmación visitó la Catedral Basílica y Santuario de la Virgen del Valle y el Museo de la Virgen.