La expresidenta se pronunció en redes sociales con un mensaje dirigido al presidente Milei, en el marco del triunfo de Fuerza Patria en la provincia.

Instantes antes de que se confirmaran los primeros resultados del escrutinio provisorio, que marcaron el triunfo de Fuerza Patria en la provincia, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner lanzó una dura crítica al presidente Javier Milei.

Desde su cuenta de X (ex Twitter), la exmandataria escribió:
“¿Viste Milei?… Banalizar y vandalizar el ‘Nunca Más’, que representa el período más negro y trágico de la historia argentina, no es gratis”.

El mensaje fue interpretado como una clara respuesta a recientes declaraciones del presidente sobre la última dictadura militar, en medio de un contexto político marcado por la fuerte polarización.

