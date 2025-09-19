Nota vista: 0

En cumplimiento con la ordenanza N°8020/21, el municipio informó la nómina oficial provisoria de pase a Planta Permanente de los agentes con 10 años de antigüedad, que se desempeñaban bajo las modalidades de CCT y contrato de obra.

LISTADO DE PASE A PLANTA 2025 PROGRAMA CCT

Orden Apellido y Nombre D.N.I.
1 Aballay Gloria Ines  20.072.508
2 Aballay Nora Alejandra  29.414.340
3 Acosta Cesar Sebastian  29.527.382
4 Acosta Lucas Sebastian  31.126.196
5 Acosta Maria Soledad  24.830.727
6 Aguero Leon Alberto  21.325.600
7 Agüero Sonia Laura  29.527.337
8 Ahumada Mario Javier  34.323.729
9 Alcáraz Pedro Enrique  28.046.948
10 Alvarez Andrea Edith  26.699.685
11 Amallo Romina Del Valle  32.027.911
12 Arce Maira Alejandra  35.286.181
13 Arias Lorena Andrea  32.027.616
14 Arias Lucas David  39.012.348
15 Armenta Jessica Giselle  33.049.550
16 Atencio Debora Johana  35.286.017
17 Atencio Maria Eugenia  36.348.330
18 Aybar Maria Belen  37.167.415
19 Aybar Maria Estela  30.805.738
20 Baigorrí Braian Nahuel  39.013.646
21 Barrera Gabriel Alejandro  37.740.672
22 Barrera Hector Daniel  36.844.751
23 Barrera Jhon Alexis  34.323.858
24 Barrionuevo Laura Elizabeth  28.404.021
25 Barrionuevo Marcela Elisa  34.716.747
26 Barros Sabrina Elizabeth  32.027.907
27 Bazán Eliana Elizabeth  34.995.242
28 Bazán Victor Ramón  22.751.183
29 Briceño María Rosa  26.804.626
30 Brizuela Jorge Omar  21.325.148
31 Brizuela Norma Valeria  34.129.443
32 Bulacios Johana Leticia  30.032.809
33 Cabrera Luis Hector  17.553.695
34 Carabajal Rosa Silvina  31.648.432
35 Carrizo Claudio Alesandro  35.269.275
36 Carrizo Juan Nicolás  38.203.617
37 Castillo Verónica Del Rosario  24.065.511
38 Castro Gabriela Micaela  36.348.291
39 Cativa Juana Arcenia  34.777.989
40 Cisneros Claudio Gabriel  28.456.053
41 Cisterna Angela Yanina  35.387.681
42 Córdoba Jesús Alejandro  33.758.585
43 Córdoba Marcos Omar  28.076.518
44 Coronel Martín Alejandro  37.637.979
45 Diaz Arias Karen Virginia  37.741.244
46 Espeche Azucena Cecilia  37.741.473
47 Espeche María Noelia  32.681.673
48 Farias Laura Cecilia  33.049.821
49 Farias Yanel Guadalupe  32.415.111
50 Fernández Paola Solange  35.500.327
51 Figueroa Elizabeth Amalia  23.309.509
52 Galván Florencia Ayelen  39.017.087
53 Garcia Walter Orlando  18.895.913
54 Garofoli Luis Miguel  31.034.119
55 Gómez Abel Celso  35.391.100
56 Gonzalez Alicia  30.207.537
57 Gonzalez Dario Alfredo  31.382.647
58 González Rosa Patricia  22.074.064
59 Guevara Cecilia Ines  31.126.019
60 Guzmán Carla Soledad  24.487.980
61 Guzmán Cintia Verónica  28.404.375
62 Guzmán Romina Vanesa  31.814.702
63 Herrera Carlos Germán  31.163.184
64 Herrera Clara Soledad  33.360.433
65 Herrera Sergio Gustavo  20.071.057
66 Ignes Manuel Tomás Ceferino  20.755.528
67 Infante Estrella Alejandra  23.854.071
68 Iturre Norma Beatriz  18.357.648
69 Leguizamon Florencia Micaela  39.014.145
70 Leiva Daza María Ramona  24.065.489
71 Lopez Stella Maris  26.804.827
72 Luján Cristian Marino  39.012.440
73 Luján Paula Isabel  30.805.702
74 Marciante Maria Rosa  26.373.132
75 Maza Carlos Roberto  22.556.667
76 Mercado Walter Darío  31.648.307
77 Miñaura Laura Cristina  22.310.623
78 Molina Celia Beatriz  29.104.295
79 Moreno Carola  24.309.250
80 Moreno Estela Maris  39.996.750
81 Moreno Mónica Del Carmen  26.433.947
82 Muro Andrés Edilberto  30.032.952
83 Muro Guillermo Alejandro  33.049.287
84 Narváez Alberto Leonardo  27.717.750
85 Navarro Ivan Emanuel  32.027.660
86 Navarro Jose Antonio  30.676.370
87 Navarro Tania Evangelina  32.681.202
88 Nieto Zulma Roxana  20.308.320
89 Nieva María Marta  26.533.727
90 Novillo Gustavo  40.599.344
91 Oliva Maira Alejandra  35.388.176
92 Olmos Julia Ivana  27.917.090
93 Ontivero Gimena De Lourdes  35.388.251
94 Orellana Lautaro Rafael  36.278.442
95 Ortega Jonathan Alejandro  34.129.736
96 Ortega Pablo Fernando  32.282.585
97 Ortiz Diana Judith  38.202.631
98 Ortiz Yesica Soledad  29.187.346
99 Pachado Yohana Del Valle  38.202.908
100 Pacheco Edith Catalina  20.925.209
101 Pedraza Juan Omar  30.504.832
102 Peralta Carlos Rubén  33.360.493
103 Perea Azucena De Jesús  32.282.876
104 Perea María Belén  37.089.971
105 Quillotay Carlos Guillermo  37.167.703
106 Ramírez Ángel Omar  28.647.480
107 Ramírez José Cirilo  25.300.423
108 Reinoso Silvia Andrea  21.944.959
109 Reinoso Valeria Soledad  28.909.458
110 Ríos Hector Ariel  25.728.301
111 Rodríguez Oscar Alberto  14.774.954
112 Rodríguez Patricia Eugenia  26.433.387
113 Rodríguez Viviana Del Valle  22.515.745
114 Rojas Carla Giselle  33.049.636
115 Rojas Ramona Alejandra  24.830.092
116 Roson María Laura  32.282.850
117 Sánchez Cynthia Del Valle  31.648.375
118 Sánchez Emilce Soledad  31.162.706
119 Sandandel Yanina Del Valle  34.029.878
120 Sarmiento Mara Soledad  37.089.539
121 Sarmiento Nancy Rita  23.309.688
122 Sayes Rosario María Celeste  27.717.723
123 Segura Carlos Sebastián  35.021.166
124 Segura José Ignacio  36.604.231
125 Segura Mirtha Alicia Del Valle  33.049.711
126 Segura Verónica Del Valle  29.786.888
127 Silva Diego Rolando  33.360.472
128 Soria Adriana Del Valle  25.117.542
129 Soria Roxana Erika  31.310.025
130 Soria Silvia Rocio  32.681.233
131 Sosa Roberto Daniel  35.286.327
132 Sotomayor Giselle Yanel  34.915.185
133 Sotomayor Jenifer Nadia Nahir  38.202.378
134 Suarez Nancy Estefanía  34.075.859
135 Uriarte Alexandra Tamara  33.049.063
136 Valdez Hernando Pablo Noel  33.648.000
137 Varela Juana Catalina  18.167.901
138 Vázquez Silvana Celeste  38.203.759
139 Vega Karina Soledad  26.118.091
140 Vega Martha Yanina  34.129.477
141 Vera Lara Micaela  24.605.707
142 Vera Pablo Ricardo  33.550.106
143 Vergara María Celeste  27.341.040
144 Yapura Susana Vanesa  31.814.406
145 Zelarayán Soledad Karina  26.795.097

LISTADO DE PASE A PLANTA 2025 CONTRATOS DE LOCACION DE OBRA

Orden Apellido y Nombre D.N.I.
1 Agüero, Adriana Edith 25746590
2 Alonso, Cesar Fernando 37168070
3 Álvarez, Macarena del Valle 38203620
4 Ávila, Paola Fernanda 27525377
5 Ayosa, Héctor Raúl 28309672
6 Brizuela, Rubén Darío 22751825
7 Burgos, María Fernanda 33360258
8 Carrizo, Silvio Damián  31382696
9 Castro, Jorge Augusto 31085505
10 Chayle, Marcos Nazareno 35388061
11 Colla, María Cecilia 31648685
12 Cordero, Ramona Noemí 31595612
13 Dávila Díaz, Raúl Rubén 39012917
14 Fernández, Walter David 41844041
15 Luna, Maica Fernanda 36844488
16 Monje Pacheco, Cynthia 39017094
17 Moya, Diego Hernán  26804812
18 Nieva, Cristian Marcelo 33550245
19 Olmos, Ramón Darío 34312422
20 Ortiz, Silvana del Valle 37743884
21 Rodríguez, Celeste María Giselle 35387693
22 Sánchez Bustamante, Guadalupe del Carmen 37164330
23 Sierralta Montesino, Sofía del Valle  18904617
24 Silva Nieva, Teotista 24605668
25 Simón, María Agustina 26321684
26 Solohaga, Luciano Alan  35934039
27 Toloza, Fabián Eduardo 21944951
28 Vega, Roxana Verónica 26856467

SE HACE SABER A LOS AGENTES COMPRENDIDOS EN LA NÓMINA QUE LA ADQUISICIÓN DEFINITIVA DEL BENEFICIO QUEDARÁ SUJETA AL PLENO CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA APLICABLE. ASIMISMO, SE INFORMA A QUIENES NO INTEGREN EL LISTADO Y CONSIDEREN TENER DERECHO A SU INCORPORACIÓN, QUE PODRÁN PRESENTAR EL RECLAMO PERTINENTE, ACOMPAÑADO DE LA DOCUMENTACIÓN RESPALDATORIA, HASTA EL DÍA 3 DE NOVIEMBRE DE 2025 INCLUSIVE, EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS DE INCLUSIÓN, SITO EN CALLE SARMIENTO N° 1050.

catamarca digital
catamarca digital
http://catamarcadigital.com
Anabela Soria, Periodista, nacida en Frias, Santiago del Estero el 15 de abril de 1974, comenzó sus estudios de Licenciatura en Periodismo y Comunicación, en la Universidad Nacional Córdoba en 1989 hasta su titulación en 1994, cuando comenzo a producir radio en la Localidad de Villa Carlos Paz y luego en Rio IV, posteriormente comenzó como correctora de medios gráficos y digitales a día de a fecha, actualmente radicada en Catamarca.
Facebook Twitter

Artículos relacionadosMás del autor