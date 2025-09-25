Nota vista: 0

jueves, 25 de septiembre de 2025

Tras el veredicto de culpabilidad conocido ayer en la causa Ref. Autos Expte. N° 21/2023, el juez director Miguel Lozano Gilyam fijó hoy la pena del imputado.

La Fiscalía había solicitado 15 años de prisión, la querella 20 años y la defensa, el mínimo legal. Tras escuchar los alegatos de las partes, el juez estableció 13 años de prisión efectiva por el delito de abuso sexual gravemente ultrajante agravado por el vínculo, continuado.

A su vez ordenó que el imputado permanezca en prisión preventiva hasta que la sentencia quede firme. También instruyó que se notifique a la Secretaría de Familia y al Ministerio de Salud para que implementen medidas que garanticen los derechos de las víctimas, a solicitud de la asesora de menores.

En la audiencia, el Ministerio Público Fiscal estuvo representado por los Dres. Jorge Darío Palacios y Federico Maturano; la asesora de menores, por la Dra. Sandra López Gardel; la querella, por los abogados Diego y Lucas Ariel Brizuela; y la defensa, por los Dres. Rentin Villegas y Emanuel Ferreyra.