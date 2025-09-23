Nota vista: 0

El domingo 21 de septiembre, niños y adolescentes de la Catequesis para Personas con Discapacidad recibieron por primera vez a Jesús presente en la Sagrada Eucaristía y la Confirmación.

La ceremonia litúrgica fue presidida por el obispo diocesano, Mons. Luis Urbanč, y concelebrada por el padre Javier Grosso, en el templo parroquial de San Isidro Labrador en el departamento Valle Viejo.

Acompañaron a los chicos en esta emotiva celebración eucarística, sus padres, familiares y amigos, junto con sus catequistas Ibis Rodríguez Zárate y Carina Zárate Peressoni. También estuvieron presentes la Hna. María Elena González Galván, de la Orden del Verbo Encarnado; y los catequistas de distintas comunidades que colaboraron: Flora Rodríguez, Francisco Martínez, Silvina Barrientos, Carolina Santillán, Fernando Tolero, Judith Martínez, Beatriz Castillo y Claudia Nieva; y los integrantes del coro: Daniel Díaz, Nancy Aguirre, Franco Paredes y Ariel Bazán.

La celebración eucarística se vivió en clima de mucha alegría cristiana.