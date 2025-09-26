Nota vista: 0

El intendente Gustavo Saadi firmó el convenio con el decano de la Facultad de Derecho de la UNCA, Gonzalo Salerno, para el lanzamiento inmediato del «Taller de Protección y Control Ambiental», destinado a formar a la comunidad en prácticas sostenibles.

El taller, que se dictará en la Facultad de Derecho, tiene el objetivo de capacitar a los participantes en la adopción de medidas efectivas para la protección del medio ambiente.

En este sentido, el decano Salerno celebró la firma y destacó el trabajo conjunto con la gestión municipal: «El equipo de la Municipalidad y la Facultad de Derecho venía diseñando esta propuesta de curso de prevención y control ambiental, necesaria para la profesionalización y la adquisición de herramientas fundamentales para cumplir con la protección ambiental».

Por su parte, Nicolás Acuña, secretario de Ambiente y Espacios Públicos, subrayó el rol de la gestión: «El curso será dictado por profesionales de la Facultad de Derecho y de la Municipalidad de la Capital.» Acuña remarcó que, con este curso, la Municipalidad capacitará a su personal de la Policía Ambiental, buscando aumentar la dotación de agentes de control en la ciudad.

«Buscaremos capacitar a nuestro personal y futuros agentes, pero estará abierto a todo público«, explicó Acuña. Las inscripciones se inician hoy y se realizarán a través de un correo electrónico de la Facultad, donde se podrá acceder al cronograma completo. El curso comenzará el próximo 26 de octubre y tendrá una duración aproximada de cinco semanas, con un módulo semanal y un trabajo final práctico.

Acompañaron al Intendente el decano de la Facultad de Derecho de la UNCA Gonzalo Salerno; el secretario de Ambiente y Espacios Públicos Nicolás Acuña; y el director de Protección y Control Ambiental Jorge Barrionuevo.