Se inicia un nuevo cronograma de control focal para prevenir la proliferación del mosquito Aedes aegypti. La medida se implementará en varios barrios capitalinos, en un conjunto operativo con la comuna.

El Ministerio de Salud provincial, en colaboración con la Municipalidad de la Capital, puso en marcha un nuevo plan de control focal para combatir al mosquito Aedes aegypti, transmisor de enfermedades como el dengue, zika y chikungunya .

El operativo, a cargo de la Dirección de Control Integral de Vectores y Zoonosis, se extenderá del lunes 22 al viernes 26 de septiembre, en el horario de 8:00 a 12:00. Durante esta semana, las brigadas recorrerán los siguientes barrios:

Terebintos Norte Etapa B : 50 VV, 60 VV, 52 VV, 60 VV, 100 VV, 120 VV, 140 VV Norte.

Terebintos Norte Etapa C : Papa Francisco, Loteo Muzzuco, 130 VV, 100 VV, 50 VV, 50 VV Norte.

Terebintos Norte Etapa D : Mi Jardín, 111 VV, 132 VV Norte, 11 de Octubre.

Terebintos Sur Etapa 1 : 80 VV, 50 VV, 32 VV Norte, 40 VV Techo Azul, 40 VV Techo Verde, 130 VV Norte y Loteo Malvinas Argentina.

Se pide a los vecinos que colaboren con las tareas y permitan el ingreso a sus domicilios a los agentes, quienes estarán debidamente identificados. Las autoridades advierten que el cronograma podría sufrir modificaciones debido a las condiciones climáticas.