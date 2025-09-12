Nota vista: 1

“Profundicen y mediten la Palabra de Dios todos los días, porque es inagotable… y alimenta la esperanza”, dijo el Obispo.

Con la celebración de la Santa Misa, una conferencia y la peregrinación jubilar, durante la mañana del jueves 11 de septiembre se clausuró la Semana Bíblica Diocesana, en el Santuario de la Gruta de la Virgen del Valle.

La propuesta, organizada por la Animación Bíblica de la Pastoral, en el marco del Mes de la Biblia, se enmarcó en el Jubileo Ordinario convocado por el Papa Francisco, con motivo de los 2025 años del Nacimiento de Nuestro Señor Jesucristo, y en el 60º aniversario de la promulgación de la Constitución Dogmática Dei Verbum del Concilio Vaticano II.

La jornada de cierre se abrió con la peregrinación jubilar desde la plaza de la Virgen hasta la Gruta propiamente dicha, donde los participantes atravesaron la Puerta Santa para obtener las indulgencias plenarias que otorga a Iglesia en este Año Jubilar.

Luego, en el salón del subsuelo del Santuario, se ofreció la conferencia sobre “El Beato Mamerto Esquiú y las Sagradas Escrituras”, a cargo del Prof. Mario Vera y la Lic. Sandra Solohaga, quienes de manera amena desarrollaron esta interesante temática. Al introducir la charla, el historiador mencionó la importante tarea de Odorico Esquiú, hermano del Beato Esquiú, para localizar la Gruta de la Virgen cubierta por la vegetación durante siglos, tareas que comenzaron en 1889.

La Lic. Solohaga propuso citas bíblicas que ayudaron a comprender la importancia de la Palabra de Dios en la vida del Beato Esquiú, como alimento del cual se nutría para iluminar la realidad de su tiempo.

El Prof. Vera resaltó la figura de nuestro querido Beato, su contribución a la pacificación de la Patria convulsionada de su tiempo, resaltando sus sermones, particularmente el que pronunció con motivo de la jura de la Constitución Argentina, el 9 de julio de 1853, que tituló “Laetamur de gloria vestra” (Nos alegramos de vuestra gloria), y su enorme compromiso social, cuyo sustento y fuerza encontraba en las Sagradas Escrituras.

Con esta disertación se concluyó la formación que incluyó la presentación de los distintos capítulos de la Constitución Dogmática Dei Verbum, desarrollada entre el lunes 8 y el miércoles 10, a cargo de la Dra. Estela de Moreno, los presbíteros Armengol Acevedo, Carlos Ibáñez, Oscar Tapia y Juan Marcos Bellomo, en el Centro Educativo y Cultural Diocesano Virgen del Valle, antiguo Seminario.

“Estudiar, escuchar, leer la Palabra de Dios, y rezarla”

Como corolario de esta última jornada, se celebró la Santa Misa, presidida por el obispo diocesano, Mons. Luis Urbanč, y concelebrada por el padre Rogelio Suárez, delegado diocesano para la Animación Bíblica de la Pastoral, en la capilla del subsuelo del Santuario de la Gruta.

Al comienzo de su homilía, Mons. Urbanč expresó: “Nos hemos congregado en la Gruta de Nuestra Madre del Valle para culminar este servicio que ha prestado en estos días, la Animación Bíblica de la Pastoral en nuestra diócesis. Estamos en el Mes de la Biblia y en distintos templos se ha expuesto la Palabra de Dios, para hacer tomar conciencia que es central en nuestra vida”.

Luego comentó que “hace 15 siglos atrás, San Jerónimo pontificó que desconocer las Escrituras es desconocer a Cristo… una frase que describe una cruda realidad”, lamentando que “la inmensa mayoría de nuestros católicos desconoce las Escrituras”. También apuntó que “por pedido del Papa, Jerónimo se fue a vivir a Belén durante tres décadas, para conocer más a fondo el hebreo, profundizar esa lengua para poder traducir la Biblia al latín”, denominada “la Vulgata, para que la Palabra de Dios, que solamente la podían entender unos cuantos, pudiera llegar a la mayoría de la gente”.

Más adelante dijo que “la Biblia es expresión del acompañamiento de Dios a un pueblo. Entonces hay muchísimas historias, distintos géneros literarios, distintas culturas, épocas y de todo eso está en la vida. Eso exige un gran conocimiento. Yo no puedo leer la Palabra de Dios como si fuese una novela o como un libro de curiosidad, porque es un libro que ha sido escrito por hombres de fe y solamente podrá ser entendida por hombres y mujeres de fe”.

“Dios en su divina providencia quiso que su palabra quedara consignada por escrito, y en manos del Magisterio de la Iglesia para una interpretación correcta”, afirmó, agregando que para ello es necesaria “la luz del Espíritu Santo que la inspiró”.

Agradeció “a todos ustedes que hacen el esfuerzo de estudiar, de escuchar, de leer la Palabra de Dios, y de rezarla. Ahí está el componente porque en la oración se produce el diálogo entre Dios y la criatura humana. Y ahí cumple su cometido, porque cuando hablo con alguien es para que me escuche”.

“La Palabra de Dios está orientada hacia la vida eterna”

Al reflexionar sobre los textos bíblicos proclamados, señaló que “en primer lugar, hemos empezado a leer la versión de las bienaventuranzas, de Lucas, que es muy distinta en el estilo a San Mateo” y enfatizó que “son revolucionarias de la vida cristiana, pero querría que entendamos que todo lo que nos propone Jesucristo hacer en este mundo no es para que nos aplaudan… lo que nos pide es hacer el bien, perdonar… y después Jesús terminará diciendo que tenemos que ser misericordiosos como el Padre del Cielo es misericordioso”.

En este sentido, manifestó que “Jesús dice que nuestra recompensa no la tenemos que buscar en este mundo, y estamos en el Año Jubilar de la Esperanza. La esperanza es la virtud que Dios nos dio en el Bautismo para que miremos siempre la recompensa final. No acá, en la tierra, porque si ustedes buscan que solamente los aplaudan, tienen la paga acá, no pueden esperar nada en la eternidad. Entonces, la virtud de la esperanza es fundamental y la Palabra de Dios alimenta la esperanza”.

Asimismo, puntualizó que “la Palabra de Dios, tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo, está orientada hacia la vida eterna, hacia la vida plena. Si todo lo que hago no me lleva a la vida eterna, esta Palabra no sirve. Y esta Palabra es precisamente para ayudarnos a que nos amemos mejor los unos a los otros como Dios nos ama y que lleguemos a la eternidad”.

Hacia el final invitó a que “no bajen los brazos, profundicen y mediten la Palabra de Dios todos los días, porque es inagotable. Cuántas veces leemos un texto y todas las veces nos sale algo nuevo… y cuando uno la lee y la interpreta en comunidad, mejor todavía. Entonces toda esta mística en torno a la Palabra de Dios, la debemos trabajar y la tenemos que tratar de contagiar a otros”.

En la Santa Misa se pidió por los maestros y maestras en su día y antes de la bendición final, todos saludaron a la Madre del Valle con el canto.

Concluida la celebración eucarística, el padre Santiago Granillo, quien participó de la disertación junto a docentes, catequistas y público en general, agasajó a los presentes con un brindis fraterno.