Nota vista: 0

El Ministerio de Desarrollo Social, la Municipalidad de la Capital y AGAP invitan a la Gran Fiesta del Adulto Mayor, un espacio de encuentro y celebración pensado especialmente para quienes con su experiencia y trayectoria enriquecen nuestra comunidad.

La jornada se llevará a cabo el lunes 29 de septiembre, de 15 a 20 horas, en el Predio Ferial, donde los adultos mayores podrán disfrutar de una tarde llena de alegría, música y actividades especiales.

El evento contará con la participación artística de Fede Pacheco, Nico Reyna, La Tríada, la Banda de Música de la Policía, Los Iracundos, entre otros espectáculos en vivo que harán de esta celebración un verdadero agasajo.

catamarca digital
catamarca digital
http://catamarcadigital.com
Anabela Soria, Periodista, nacida en Frias, Santiago del Estero el 15 de abril de 1974, comenzó sus estudios de Licenciatura en Periodismo y Comunicación, en la Universidad Nacional Córdoba en 1989 hasta su titulación en 1994, cuando comenzo a producir radio en la Localidad de Villa Carlos Paz y luego en Rio IV, posteriormente comenzó como correctora de medios gráficos y digitales a día de a fecha, actualmente radicada en Catamarca.
Facebook Twitter

Artículos relacionadosMás del autor