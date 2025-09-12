Nota vista: 0

Gendarmería detuvo a dos personas en un control en Casa de Piedra. La droga venía oculta en un auto procedente de Jujuy.

viernes, 12 de septiembre de 2025

Anoche, un procedimiento de gran envergadura fue llevado a cabo por Gendarmería Nacional, que desmanteló una operación de narcotráfico en Catamarca. Según fuentes ligadas a la investigación, se secuestraron más de 60 kilogramos de cocaína y se detuvo a dos personas oriundas de Buenos Aires.

El operativo se realizó en el puesto de control de Casa de Piedra, en el departamento La Paz, un punto estratégico sobre la Ruta Nacional 60.

De acuerdo con las mismas fuentes, el operativo se puso en marcha cuando efectivos de la GNA, utilizando un escáner móvil, detuvieron un automóvil que venía de la provincia de Jujuy. El escaneo del vehículo arrojó resultados sospechosos, por lo que, tras la orden del juez federal Miguel Ángel Contreras, se llevó a cabo una inspección exhaustiva.

En el interior del rodado, ocultos en compartimentos especialmente acondicionados, los gendarmes encontraron un total de 60 paquetes de cocaína. El peso final de la droga arrojó un peso total de casi 64 kilogramos. La droga, estaba embalada y lista para su distribución.

Los dos detenidos, identificados como residentes de la provincia de Buenos Aires, no tenían como destino final la provincia de Catamarca. Se presume que utilizaban la ruta como un corredor para llevar la droga a otros puntos del país.

El caso está siendo investigado por la Justicia Federal, que ya dispuso las primeras medidas procesales para determinar la procedencia exacta de la droga, el destino final del cargamento y la posible vinculación de los detenidos con organizaciones criminales de mayor envergadura.