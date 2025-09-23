Nota vista: 0

Desde la Dirección Provincial de Seguridad Vial organismo dependiente de la

secretaria de seguridad y Orden Publico, se complacen en comunicar que los

trabajos de prevención realizados en Ruta Provincial Nº4 desde el día 16 al 21

del corriente se llevaron a cabo con total normalidad, sin ningún tipo de

incidente vial en el tramo capital – El rodeo. El Director Sergio Leiva junto a

su equipo, dio inicio con dos reductores de velocidad uno en el Km. 14 y otro

en La Calera más una motocicleta de la Dirección, que patrullaba la ruta. Al día

siguiente se cambiaron de lugar los reductores, cuyo objetivo, lejos de afectar el

dinamismo o la fluidez del tráfico era verificar los elementos de seguridad, es

decir que todos los pasajeros posean colocados el cinturón, luces bajas y de

posición encendidas, que los tráileres estén en condiciones en cuanto a las

cadenas, las luces y que no superen el ancho del vehículo tractor. El sábado y

domingo estuvimos en el puesto caminero que se encuentra en la Villa de El

Rodeo y se realizaron controles de alcoholemia, entre los dos días se realizaron

869 controles, todos Negativos, resultados similares se obtuvieron en los

años 2023 y 2024. En síntesis, notamos una mejora importante al uso y

utilización de los elementos de seguridad, pero sigue fallando la temeridad de

unos muy pocos que sobrepasan en un camino sinuoso, estrecho y sobre todo

prohibido, ya que desde las rejas hasta el rodeo en la calzada hay linea continua,

lo que evita realizar sobrepasos. Por último, luego de realizar los controles de

alcoholemia en el puesto se les advertía a los conductores sobre la distancia

que deben llevar respecto de los otros vehículos, evitando bajar “casi

pegado”, ya que una pequeña frenada o mala maniobra generaría un

incidente vial en cadena