Nota vista: 0

La medida obedece a una disposición del Gobierno nacional respecto de que los clubes deberán revalidar su inscripción para mantener la tarifa diferencial de luz y gas, en el marco de una reestructuración de los subsidios energéticos.

EC SAPEM informa que con fecha 08/09/2025, y mediante disposición 4/2025 de la Subsecretaria de Transición y Planeamiento Energético, se aprobaron los nuevos lineamientos y metodología para la incorporación al registro de beneficiarios CLUBES DE BARRIOS- RES SE 992/21
Según lo establecido en la nueva normativa, las instituciones deben: 
1)    Inscribirse nuevos postulantes y los que ya cuentan con el beneficio y/o se inscribieron con anterioridad a la normativa, deberán reinscribirse.
2)    El trámite de inscripción se debe realizar en TAD https://tramitesadistancia.gob.ar/#/inicio.
3)    Se otorgará un plazo de 90 días para solicitar revalidación y permanencia en el beneficio, la cual tendrá vigencia desde el 10/09/2025.
4)    La aceptación o rechazo de la solicitud será comunicada al solicitante por correo electrónico; las solicitudes aprobadas serán comunicadas a la prestadora  para que proceda a la aplicación de la tarifa diferenciada.

catamarca digital
catamarca digital
http://catamarcadigital.com
Anabela Soria, Periodista, nacida en Frias, Santiago del Estero el 15 de abril de 1974, comenzó sus estudios de Licenciatura en Periodismo y Comunicación, en la Universidad Nacional Córdoba en 1989 hasta su titulación en 1994, cuando comenzo a producir radio en la Localidad de Villa Carlos Paz y luego en Rio IV, posteriormente comenzó como correctora de medios gráficos y digitales a día de a fecha, actualmente radicada en Catamarca.
Facebook Twitter

Artículos relacionadosMás del autor