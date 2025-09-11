Nota vista: 0

El temblor se registró a 10 km de profundidad, con epicentro a 61 km al noreste de San Fernando del Valle de Catamarca.

jueves, 11 de septiembre de 2025

Un sismo de magnitud 2.5 en la escala de Richter se registró durante la madrugada de este jueves en la provincia de Catamarca, según informó el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES).

El temblor ocurrió a las 04:20 hora local, con epicentro a 61 km al noreste de San Fernando del Valle de Catamarca, 102 km al suroeste de Santiago del Estero y a 26 km al sur de San Pedro, a una profundidad de 10 km.

Según los datos preliminares del INPRES, por su baja magnitud, el movimiento telurico apenas fue percibido por la población.

Datos Inpres