Nota vista: 0

El Municipio de Andalgalá avanza con las tareas iniciales en el predio donde funcionará la futura sede de la Universidad Nacional de Catamarca (UNCA) en la ciudad. Personal municipal desarrolla intensos trabajos de limpieza y desmalezamiento en la histórica casona del sector sur, espacio que será revalorizado para albergar próximamente actividades académicas y universitarias.

Estas labores representan el primer paso de un proyecto de gran trascendencia para el desarrollo educativo, productivo y sociocultural de la comunidad andalgalense, fortaleciendo la presencia universitaria en el interior provincial y generando nuevas oportunidades de formación para los jóvenes.

Una vez culminadas las tareas de acondicionamiento, alumnos avanzados de la carrera de Arquitectura de la UNCA llevarán adelante el proyecto de restauración y adecuación del edificio, respetando su estructura original y su valor patrimonial, en el marco de su etapa final de tesis.

Este avance evidencia el trabajo conjunto entre la Municipalidad de Andalgalá y la Universidad Nacional de Catamarca, consolidando una alianza estratégica orientada al crecimiento local y al fortalecimiento de la educación pública en el oeste catamarqueño.

Desde el Municipio expresaron un especial agradecimiento al personal municipal por su compromiso y dedicación en esta importante tarea, así como al Lic. Federico Pestoni, por su permanente acompañamiento y generosidad en la concreción de este proyecto que marca el inicio de una nueva etapa para toda la comunidad.