Miembros de la Unión Eucarística Reparadora (UNER) de Catamarca participaron de la Convivencia Nacional de la Familia Eucarística Reparadora (FER), que se llevó a cabo del 26 al 28 de septiembre en Casa Betania de La Falda, provincia de Córdoba.
Las jornadas se vivieron en un clima sinodal con la participación de representantes de todo el país.
En plena Asamblea Nacional, la UNER Catamarca celebró fraternalmente el 17º aniversario de su llegada a la Diócesis de Catamarca. “Damos gracias a la Santísima Trinidad y a María Santísima por tantas gracias recibidas durante estos años. Y rogamos que sigan renovando las gracias para servir a la Iglesia con este don tan preciado de acompañar a Jesús en el sagrario”, manifestaron sus integrantes.

Anabela Soria, Periodista, nacida en Frias, Santiago del Estero el 15 de abril de 1974, comenzó sus estudios de Licenciatura en Periodismo y Comunicación, en la Universidad Nacional Córdoba en 1989 hasta su titulación en 1994, cuando comenzo a producir radio en la Localidad de Villa Carlos Paz y luego en Rio IV, posteriormente comenzó como correctora de medios gráficos y digitales a día de a fecha, actualmente radicada en Catamarca.
