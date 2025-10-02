Nota vista: 0

El domingo 28 de septiembre, se llevaron a cabo los actos de cierre del septenario en honor del Señor del Milagro, en el marco de los 210 años del templo puesto bajo su patronazgo ubicado en Choya, zona norte de Capital, jurisdicción de la parroquia Santa Rosa de Lima.

Como peregrinos de esperanza, los fieles devotos participaron de la procesión llevando las imágenes del Santísimo Patrono y de la Virgen del Valle, alrededor de la plaza del sector.

Luego participaron de la celebración de la Santa Misa, presidida por párroco, padre Marcelo Amaya, en el interior de la capilla.

En la oportunidad, se hizo entrega del cuadro con la Declaración de Interés Municipal del 210° aniversario del templo del Señor del Milagro por parte del Concejo Deliberante de San Fernando del Valle de Catamarca, a partir de la iniciativa del concejal Matías Funes Fadel.

También se presentó una copia de la Declaración de Interés Parlamentario por parte de la Cámara de Diputados de Catamarca, iniciativa de la diputada Stella Nieva.

Acompañó esta fiesta de la fe la Banda de Música de la Policía de Catamarca.

Luego de la celebración eucarística, se realizó un homenaje cultural con la participación de las academias de danzas Flor del Cardón y Reflejos de Tradición.

También se sirvió un refrigerio mientras se desarrollaba la presentación artística.