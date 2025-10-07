Nota vista: 0

Se trata de una jornada que se desarrollará en la localidad de El Bolsón, Los Varela, el día 17 de octubre del corriente año, en el horario de 9:00 a 16:00 h, destinada a productores, estudiantes, profesionales y publico en general.

El evento está organizado por el INTA, a través de la Agencia de Extensión Rural Paclín, junto a la municipalidad de Los Varela y otras instituciones del medio. Su objetivo principal es generar un espacio de intercambio técnico y práctico en torno a las estrategias de alimentación bovina en épocas de escasez forrajera, así como acercar a los productores herramientas que contribuyan a mejorar la eficiencia de sus sistemas productivos.

Además de charlas, habrá exposiciones de productos como semillas, agroquímicos, insumos veterinarios, entre otros con la finalidad de que los asistentes conozcan de primera mano las alternativas tecnológicas y comerciales que ofrecen las empresas locales. Constituyéndose así, en un aporte clave para fortalecer la vinculación entre la investigación, la extensión y el sector privado.

Con todas las actividades propuestas se pretende generar un espacio de encuentro que beneficiará tanto a productores como a instituciones y empresas vinculadas al sector agropecuario.

Para inscripción ingresar a: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf3ClcFSCL4Lj1_7Q3rbFSM0NxFgtlAzwTfiaC5K0vXVpJNeA/viewform?usp=header