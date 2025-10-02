Nota vista: 0

La Municipalidad de la Capital, a través de la Dirección de Políticas Sociales y Educativas, llevó a cabo la Expo Barrial «Con Vos», una muestra anual que concentró en la Plaza de la Alameda el talento y el trabajo de los talleres socioeducativos gratuitos que se dictan en la ciudad. el evento se consolidó como un espacio abierto a la comunidad donde vecinos y vecinas de todas las edades expusieron sus creaciones, desde música y danzas folclóricas hasta manualidades y artes visuales, con el objetivo de fomentar el emprendimiento local.

El intendente de la Capital, Gustavo Saadi, estuvo presente para recorrer la muestra y destacar el valor social de la iniciativa. «Quiero agradecer y felicitar a cada profesor, a cada tallerista. Sé que lo hacen con mucha dedicación, con mucho profesionalismo, pero siempre me hablan de esa empatía, de ese amor que ponen para enseñar», declaró el Intendente, subrayando el componente humano que nutre a los más de 40 talleres disponibles para la comunidad.

Saadi enfatizó su apoyo a este tipo de programas públicos, que ofrecen herramientas concretas a los ciudadanos. «Me encantan estos programas públicos: hay más de 44 talleres, incluyendo oficios con certificación del IETM», afirmó. el jefe comunal expresó su deseo de que estos trabajos sigan siendo visibles: «Me gusta que la hagamos aquí en un espacio público, al aire libre, para que los vecinos vean las cosas hermosas que hacen, y ojalá el día de mañana podamos tener una plaza única para que puedan exponer y vender sus actividades».

Por su parte, Fiorella Farroni, Directora de Políticas Sociales y Educativas, celebró el éxito de la convocatoria. «Estamos aquí realizando la muestra de un año de trabajo arduo con todos nuestros profes y sus alumnas y alumnos. quiero agradecerles a ellos, que son el motor de nuestros talleres barriales socioeducativos, a nuestros profesores y profesoras, están muy comprometidos en cada taller y son ellos quienes acercan las propuestas en cada barrio de manera gratuita», señaló.

Farroni destacó que el alcance de la propuesta no es solo educativo, sino también de desarrollo personal y económico. «Estamos en toda la capital, así que tanto alumnas como alumnos que se han acercado a cada uno de nuestros talleres a aprender, están también aprendiendo y contando con herramientas para tener sus propios proyectos», aseguró la Directora, reflejando el compromiso municipal con el fortalecimiento de las habilidades productivas de la comunidad.

La propuesta educativa de este año dio un salto cualitativo con la introducción de cuatro talleres de oficio con validez oficial, gracias a una gestión conjunta con el Instituto Tecnológico Municipal (IETM). estos cursos incluyen capacitaciones en Manicuría, Barbería, Peluquería y Maquillaje, brindando una certificación que facilita la inserción laboral.

El programa socioeducativo se implementa en 27 puntos estratégicos de la ciudad, cuenta con un equipo de 23 profesores y una matrícula de más de 450 alumnos, promoviendo activamente el aprendizaje y el desarrollo personal en cada rincón de la Capital. esta iniciativa ratifica la decisión de la gestión municipal de invertir en la capacitación de los vecinos como motor de crecimiento.