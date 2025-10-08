Nota vista: 0

El programa provincial «Pescado para todos» llegará a distintos sectores de la ciudad Capital y de Valle Viejo, con precios populares.

CRONOGRAMA 
MIERCOLES 8 de OCTUBRE

* C.A.P.E. 
10:00 A 14:00  HS
Direccion: Plaza de Armas – Mercadito itinerante

* PLAZA DE LOS NIÑOS 
10:00 A 19:00  HS 

JUEVES 9 de OCTUBRE

* PLAZA LA CHACARITA 
10:00 A 19:00 HS

*PLAZA LOS CEIBOS 
10:00 A 14:00 HS
DIRECCION: AV TEREVINTOS Y LKAS ROSAS B° 500 VIV.

*PLAZA HUAYRA TAWA
15:00 A 19:00 HS
DOMICILIO: TADEO ACUÑA Y AV. GOB. GALINDEZ B° 920 VIVIENDAS

VIERNES 10 de OCTUBRE

*PLAZA BELLA VISTA
10:00 A 14:00  HS
B° ALEM – PEREZ DE ZURITA N°1476

* SUM- UNION Y FORTALEZA
10:00 A 14:00  HS
DIRECCION: ORTIZ OCAMPO N° 1450
(entre Julio Quiroga y Peso Fuerte

* SUM – JESUS DE NAZARETH
15:00 A 19:00
DIRECCION: SAN LUCAS ESQ, SAN MATEO 

SABADO 11 DE OCTUBRE

* PLAZA PRINCIPAL VALLE CHICO
10:00 a 19:00
DIRECCION: AV. 27 y AV. 12

* PLAZA DE CHOYA 
10:00 a 19:00

DOMINGO 12  DE OCTUBRE

* PLAZA EL ABORIGEN 
10:00 a 14:00hs
 
*PLAZA VALLE VIEJO 
17:00 a 20:00 hs

