El operativo se realizará en el Pabellón 10 del CAPE (Av. Venezuela s/n) y los interesados deberán presentarse con DNI en mano, ya que el trámite es personal y sin intermediarios.

El operativo se realizará en el Pabellón 10 del CAPE (Av. Venezuela s/n) y los interesados deberán presentarse con DNI en mano, ya que el trámite es personal y sin intermediarios, de acuerdo al siguiente cronograma por inicial del apellido:

Lunes 20 de octubre

09 a 12 hs.: Apellidos con A

12 a 15 hs.: Apellidos con B

Martes 21 de octubre

09 a 12 hs.: Apellidos con C

12 a 15 hs.: Apellidos con D, E y F

Miércoles 22 de octubre

09 a 13 hs.: Apellidos con G, H, I y J

13 a 15 hs.: Apellidos con K, L y M

Jueves 23 de octubre

09 a 12 hs.: Apellidos con N, Ñ y O

12 a 15 hs.: Apellidos con P, Q y R

Viernes 24 de octubre

09 a 12 hs.: Apellidos con S, T y U

12 a 15 hs.: Apellidos con V, W, Y y Z.

