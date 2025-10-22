Nota vista: 0

Continuando con sus visitas de preparación para vivir las fiestas de la Inmaculada Concepción en diciembre, durante la mañana de este martes 21 de octubre, la imagen peregrina de la Virgen del Valle llegó al geriátrico Rosa del Ángel, para bendecir y llevar consuelo y alegría a los 25 abuelos que residen en este centro de cuidado y atención.

Allí fue recibida con mucha emoción por los residentes, el personal y los responsables del lugar. Juntos pusieron a los pies de la Madre Morena sus intenciones y la homenajearon con la interpretación de la canción Virgen India. También le rezaron el Avemaría y le agradecieron por su presencia maternal, que lleva esperanza a sus corazones en este Año Jubilar.

El padre Juan Ramón Cabrera, rector del Santuario Catedral, los animó a celebrar esta visita especial y les impartió la bendición.

En Mutual de Policías Retirados

También en esta misma jornada, la Virgen del Valle visita la Mutual de Policías Retirados, donde congregó a miembros de esta institución de servicio.

Luego de la lectura del Evangelio y su reflexión, el padre Juan Ramón Cabrera manifestó: “Que la presencia de la imagen de la Virgen del Valle en este lugar, sea un momento para reflexionar, mirar nuestras vidas de bautizados en este Año Jubilar, y fijarnos cuándo fue nuestra última confesión, nuestra última Comunión en este año, mirando así nuestro corazón muchas veces vacío, o ante la ausencia del Señor Jesús, será un momento con María Santísima de volver a Él, de todo corazón”.

Al elevar las peticiones se rogó por la Iglesia, el Papa León, los centros misioneros y por nuestras familias, en este Mes de la Familia, especialmente por aquellas sin techo, sin pan, culminando las plegarias con la oración del Padrenuestro.

Después del canto, el sacerdote bendijo a todos los presentes y a sus familias.

CRONOGRAMA

Miércoles 22

8:00 a 12:00 Juzgado Electoral.

9:00 a 13:00 Municipalidad de Valle Viejo.

15.00 a 18:00 Escuela Gobernador José Cubas y Escuela Anexo-Valle Viejo.

Jueves 23

8:00 a 12.30 Ministerio de Gobierno de la Municipalidad de San Fernando del Valle de Catamarca.

8.00 a 16:00 Instituto Enrique Guillermo Hood.

Viernes 24

7:30 a 12:00 ATEC (fábrica de ropa de trabajo) Parque Industrial El Pantanillo.

8:30 a 18.00 Nodo Tecnológico.