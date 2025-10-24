Nota vista: 0

Elecciones Legislativas y Provinciales 2025

El Registro Civil Catamarca informa a la comunidad que el domingo 26 de octubre, en el marco del acto eleccionario, su Casa Central y todas las delegaciones del interior provincial permanecerán abiertas de 8 a 18 horas para una guardia especial de entrega de documentos ya tramitados.

Esta medida tiene como objetivo garantizar que todos los catamarqueños y catamarqueñas puedan cumplir con su deber cívico, retirando el último ejemplar de su DNI antes de concurrir a emitir su voto.

Se recuerda que para votar es necesario presentar el último ejemplar del Documento Nacional de Identidad (DNI) o aquel que figure en el padrón electoral.

En caso de que el ciudadano o ciudadana haya extraviado el comprobante de retiro, igualmente podrá acceder a su documento, ya que la identidad será verificada mediante la ficha correspondiente.

El Registro Civil reafirma así su compromiso con el acceso al derecho a la identidad y con el normal desarrollo del proceso electoral en toda la provincia.