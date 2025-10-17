Nota vista: 0

En el marco del Día del Respeto a la Diversidad Cultural, desde el Sistema Educativo Municipal se impulsaron diversas actividades para fortalecer en los estudiantes los valores de respeto, inclusión y reconocimiento de las distintas identidades culturales. Entre ellas, la Escuela Municipal Miguel Cané llevó adelante una enriquecedora Expo Gastronómica Internacional, una propuesta que conjugó sabores, colores y tradiciones de países como Perú, Colombia, Brasil, México, Bolivia y Argentina.

Cada curso representó un país latinoamericano, compartiendo su música, comidas típicas, vestimenta y costumbres en un clima de alegría, aprendizaje y unión. La jornada, coordinada por el Departamento de Ciencias Exactas, invitó a reflexionar sobre el valor del respeto, la identidad y la riqueza cultural que habita en cada comunidad.