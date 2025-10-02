Nota vista: 0

La Municipalidad de la Capital, en un esfuerzo conjunto con el Ministerio de Salud y el apoyo de ANSES, ha lanzado oficialmente su agenda de actividades por el «Octubre Rosa», enfocadas en la prevención y detección del cáncer de mama. La campaña, que comenzó el 1 de octubre, ya ofrece a las mujeres de la ciudad vouchers para mamografías y ecografías mamarias, facilitando el acceso a diagnósticos necesarios. Además, ya se está implementando el programa CARDIATSO, destinado a detectar enfermedades crónicas en mujeres mayores de 40 años.

Foco en la Accesibilidad y Educación

La Subsecretaría de Salud, a cargo de Ana Lagoria, ha destacado la importancia del trabajo articulado: «Es fundamental que trabajemos articuladamente, no solo dentro de la Municipalidad, sino también con el Ministerio de Salud y otras áreas, para llegar a todas las mujeres con información clara y herramientas de acceso». La campaña se puso en marcha con una capacitación masiva de agentes sanitarios y dirigentes barriales. «Capacitamos a agentes sanitarios y dirigentes barriales para que sean la primera línea de información confiable, desmitificando creencias erróneas sobre la mamografía y los controles», explicó Lagoria.

El «Circuito Rosa» ya está disponible

Desde hoy, martes 2 de octubre, se encuentra habilitado el «Circuito Rosa» en Sanidad Municipal, que funcionará todos los martes y jueves de 8 a 11 AM. «Este circuito está pensado para todas las mujeres mayores de 18 años, pero hacemos especial hincapié en las mayores de 40. Queremos que se sientan acompañadas y que puedan acceder a controles ginecológicos, Papanicolau y, si es necesario, estudios de imagen a través de vouchers emitidos por nuestro Centro de Diagnóstico Municipal», detalló la Subsecretaria.

El cierre de las actividades se realizará el 18 de octubre en la Feria del Parque, buscando un impacto masivo en la comunidad. La funcionaria concluyó con un llamado a la acción: «A veces a las mujeres nos cuesta priorizar nuestra salud, por eso es vital que les brindemos todas las facilidades y la información correcta para que puedan cuidarse». La Subsecretaría de Salud invita a todas las mujeres a participar activamente y a hacer de su salud una prioridad durante este mes.