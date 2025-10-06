Nota vista: 0

En un acto realizado en el Salón San Martín de la Corte de Justicia de Catamarca, se llevó a cabo la firma de un Convenio Específico de Colaboración y Asistencia Mutua entre la Corte de Justicia de Catamarca y la Facultad de Ciencias de la Salud, Carrera de Medicina de la Universidad Nacional de Catamarca.

El acuerdo fue suscripto por el presidente de la Corte de Justicia, Dr. Néstor Hernán Martel, y la decana de la Facultad de Ciencias de la Salud, Lic. Mag. María Cristina del Valle Arreguez.

Acompañaron la ceremonia la Dra. Fabiana Gómez y el Dr. Rafael Bracamonte, ministros de la Corte de Justicia.

El convenio tiene como objetivo fortalecer la cooperación institucional, académica y científica, generando un marco de colaboración para la investigación, formación profesional y acciones conjuntas entre ambas instituciones. Entre sus propósitos se destaca el trabajo conjunto con el Cuerpo Interdisciplinario Forense y el Laboratorio Satélite Forense, en lo referido a la producción de conocimiento científico que contribuya tanto a la Justicia como a la sociedad.

A través de este acuerdo, la Corte y la Facultad de Ciencias de la Salud se comprometen a diseñar e implementar proyectos de investigación y capacitación, y a intercambiar recursos y saberes orientados al desarrollo de acciones de interés común, mediante la firma de actas complementarias.

El convenio tendrá una vigencia de diez años, con posibilidad de renovación automática, consolidando así un espacio de colaboración sostenida entre el Poder Judicial y la Universidad Nacional de Catamarca.

Estuvieron presentes la Lic. Guillermina Facciotti Vice Decana, el Director de la Carrera de Medicina Dr. Hernán Toloza y los integrantes de la Comisión de Seguimiento y Planificación Dra. Collard Luciana, Dr Bazán Nicolás y Dra. Julia Zeballos.