Nota vista: 0

Este jueves 9 de octubre, la imagen peregrina de la Virgen del Valle completa la primera semana de su recorrido por las instituciones civiles y organismos públicos, preparando las próximas fiestas marianas.

A primeras horas de la mañana llegó a la dirección de Adultos Mayores en brazos del padre Luis Páez, capellán del Santuario Catedral, quien guió la consagración a la Virgen y bendijo a quienes allí se desempeñan.

También en esta misma jornada, visita la sede del Banco Nación ubicada en calle San Martín al 600, y las dependencias de Reconocimiento Médico, en el Pabellón Nº 5 del Centro Administrativo del Poder Ejecutivo (CAPE). A estos dos lugares fue llevada por el padre Juan Ramon Cabrera, rector del Santuario Catedral, quien resaltó la presencia de la Madre de Jesús en cada uno de los lugares de trabajo.

Cronograma

Lunes 13

7.30 a12:00 Oficina de Asistencia a la Víctima del Delito y Equipo Técnico Forense del Poder Judicial.

9:30 a 19:00 Farmacia Sindical 2 de Febrero.

Martes 14

7:30 a 19:00 Estaciones de Servicio Amengual de Avda. Ocampo y El Jumeal.

9:00 a 19:00 Osecac.

Miércoles 15

8:00 a 12:00 Poder Judicial.

8:30 a 20:00 Colegio Nacional Fidel Mardoqueo Castro.

Jueves 16

8:15 a 18:00 Escuela Municipal Nº 3 Gustavo Gabriel Levene, Nivel Primario.

9:00 a 18:00 Escuela Secundaria Nº 77.

Viernes 17

8.00 a 12:30 Centro vecinal, posta barrio Don Félix.

13.00 a 16.00 Complejo Imperio.

16:30 a 18:00 Escuela Municipal Nº 1 Fray Mamerto Esquiú, Piedra Blanca.