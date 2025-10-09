Nota vista: 0

Durante la mañana de este miércoles 8 de octubre, la imagen peregrina de la Virgen del Valle llegó a la escuela preuniversitaria Fray Mamerto Esquiú, como parte de las actividades que nos preparan para vivir las fiestas marianas de diciembre.

Con mucha emoción, la Madre Morena fue recibida por directivos, docentes y alumnos con abanderada y escoltas, en el hall de ingreso al edificio de la institución educativa que comparte por la tarde con la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Catamarca.

El padre Juan Ramón Cabrera, rector del Santuario Catedral, agradeció el deseo de “querer recibir en este día la imagen de la Virgen del Valle”.

Haciendo alusión al Beato Mamerto Esquiú, representado en un busto colocado en el ingreso al recinto escolar, dijo que “aquí tenemos estos dos referentes dentro de nuestra vida religiosa, cultural y social: el Beato Mamerto Esquiú y la Virgen del Valle”. En torno al Beato Esquiú afirmó que “a veces nos quedamos solamente con la imagen religiosa de él, pero es importante el impacto educativo, cultural y social que generó en su época y nos ha legado a las posteriores generaciones”.

También señaló que “la intención de la presencia de la imagen de la Virgen del Valle es venir a visitarlos como Mamá. Ella recogerá todas las intenciones de ustedes, que luego se podrán en el altar ante su Hijo Jesucristo en el Eucaristía de esta noche a las 21.00. Ella viene a escuchar las plegarias, las súplicas, las necesidades de cada uno de ustedes, como una buena mamá”.

Luego de referirse al Evangelio del día en el que Jesús nos enseña a rezar, invitó a todos a hacer la oración del Padrenuestro.

En la oportunidad, se pidió por todos los enfermos de la comunidad educativa, en especial por el alumno Tomás.

Hacia el final, todos juntos saludaron a la Virgen con vivas y aplausos.

CRONOGRAMA

Jueves 9

8:00 a 12:00 Dirección Provincial de Adultos Mayores.

8:00 a 13:00 Banco Nación Argentina, San Martín 604.

9:00 a 12:00 Reconocimiento Médico, Pabellón Nº 5 – CAPE.

Inscripciones

Recordamos que las inscripciones para la visita de la Virgen se reciben en la Secretaría de la Catedral, de lunes a viernes, de 8.30 a 11.00 y de 17.00 a 20.00; y los sábados, de 8.00 a 11.00; teléfono fijo: 4422505.

Es importante tener en cuenta que las visitas están destinadas solamente a instituciones civiles y organismos públicos.