Con espíritu jubilar, el martes 7 de octubre, la comunidad parroquial de San Jorge celebró la primera fiesta en honor de la Virgen del Rosario.

A las 19.30 se celebró la Santa Misa presidida por el párroco, padre Héctor Moreno, con la participación de todas las comunidades de la jurisdicción parroquial, siendo alumbrantes las familias de primer año de Confirmación.

Durante su homilía, el padre Moreno manifestó que “la Providencia de Dios ha querido que en este Año Jubilar, la Virgen se hiciera presente en nuestra comunidad en su advocación del Santo Rosario, y los fieles supieron acoger esta gracia con su asistencia estos nueve días de preparación. El Rosario nos ayudará a acrecentar nuestra conversión y su rezo cotidiano nos hace reposar a los pies de Jesús en la dulce compañía de la Virgen, para escuchar su palabra”.

Luego de la celebración eucarística se realizó la procesión cuyo recorrido comprendió distintas calles del sector y culminó en el templo, donde los fieles recibieron la bendición final.

El párroco agradeció la presencia de todas las comunidades, de las familias y los niños de la Catequesis, instituciones, ministerio de música, sonidistas y a todos los servidores de la parroquia que contribuyeron a la concreción de esta fiesta.